SKODA KAROQ: теперь с 4-цилиндровым двигателем

ŠKODA KAROQ с новым двигателем.

Хорошую новость сообщили в российском представительстве известного автомобильного бренда и поделились подробностями о новшестве:

- Четырехцилиндровый двигатель 1.6 MPI мощностью 110 л. с. в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач предлагаются в качестве базового силового агрегата для ŠKODA KAROQ. Мотор имеет максимальный крутящий момент 155 Нм в диапазоне 3 800-4 000 об/мин, максимальная скорость составляет 183 км/ч. Городской SUV с таким двигателем способен разогнаться до 100 км/ч за 11,2 с.

Причем предлагается два варианта оснащения на выбор: Active и Ambition. Стоимость автомобиля в комплектации Active с двигателем 1.6 MPI и механической 5-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 359 000 рублей. А модели в версии Ambition - от 1 512 000 рублей.

Для ŠKODA KAROQ также предлагается двигатель 1.4 TSI, который развивает мощность 150 л. с. и сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой для переднеприводной модификации или роботизированной 6-ступенчатой DSG для версии 4х4. Двигатель 1.6 MPI с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач будет доступен в следующем году.

Кстати, как сказал Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России, популярный 4-цилиндровый двигатель появился на модели KAROQ прежде всего благодаря запросам российского рынка.

- С надежным и проверенным мотором 1.6 MPI наш компактный кроссовер станет еще доступнее для покупателей и их семей, - подчеркнул он.

Подробности можно узнать у официального дилера ŠKODA в Минводах - компании «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1. Тел. +7 (87922) 65353 www.strela-avto.ru

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