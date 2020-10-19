На Ставрополье 14 территорий получили новые машины скорой помощи

Районные больницы Ставрополья получили 17 новых машин скорой помощи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье 14 районных больниц пополнились новыми автомобилями скорой помощи. Ключи от 17 машин главврачам медучреждений вручил лично губернатор Владимир Владиммров. Об этом сообщает его пресс-служба.

Каждый автомобиль оснащен по последнему слову техники и обладает всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи. В первую очередь, автомобили помогут сократить время приезда скорой помощи в тяжелых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Ведь из-за сложной логистики пациентам приходится ждать экстренную помощь дольше.

Напомним, что с начала года медучреждения получили уже 39 новых автомобилей. Сейчас на Ставрополье работает порядка 400 подобных машин.