Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье 14 территорий получили новые машины скорой помощи

Медучреждениям передали 17 экстренных автомобилей
Андрей ФАДЕЕВАндрей ФАДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Районные больницы Ставрополья получили 17 новых машин скорой помощи

Районные больницы Ставрополья получили 17 новых машин скорой помощи

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье 14 районных больниц пополнились новыми автомобилями скорой помощи. Ключи от 17 машин главврачам медучреждений вручил лично губернатор Владимир Владиммров. Об этом сообщает его пресс-служба.

Каждый автомобиль оснащен по последнему слову техники и обладает всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи. В первую очередь, автомобили помогут сократить время приезда скорой помощи в тяжелых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Ведь из-за сложной логистики пациентам приходится ждать экстренную помощь дольше.

Напомним, что с начала года медучреждения получили уже 39 новых автомобилей. Сейчас на Ставрополье работает порядка 400 подобных машин.