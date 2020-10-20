В Ставрополе проверят уборочную технику

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Во всех трех районах Ставрополя пройдет смотр уборочной техники. Специалисты тщательно проверят исправность и количество необходимых подвесных механизмов по уборке снега и разбрасыванию песчано-солевой смеси.

А также оценят готовность сил и средств к оперативной работе в случае снегопада.

В этом году к участкам, которые предстоит чистить от снега, добавились новые: полностью завершенный проспект Российский, новый участок улицы Пирогова, расширенные магистрали по улицам Западный обход и 45-я параллель.

Кроме техники члены комиссии проверят условия труда водителей снегоуборочных машин – наличие комнат отдыха и необходимых предметов быта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 14 районных больниц пополнились новыми автомобилями скорой помощи. Ключи от 17 машин главврачам медучреждений вручил губернатор. Каждый автомобиль оснащен по последнему слову техники и обладает всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи.