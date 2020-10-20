Аграрии Ставрополья получили более 600 млн рублей страховых выплат

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам работы аграрной отрасли и использования водных ресурсов.

В рамках рабочей повестки обсудили ход осеннего сева, который в этом году проходит в условиях недостаточной влагообеспеченности.

Всего под озимые культуры отведено порядка 2,1 миллиона гектаров. Работы планируется завершить до конца этой недели.

По мнению Владимирова, с учетом сложных погодно-климатических условий особую актуальность приобретает страхование посевов.

Ориентировочно, страховые выплаты аграриям составят в этом году около 1,5 миллиардов рублей. Причем страховыми компаниями уже произведены авансовые платежи на сумму 632 миллиона рублей.

Сообщается, что в этом году сельхозтоваропроизводители Ставрополья стали чаще прибегать к агрострахованию – на сегодня в крае уже застраховано порядка 324 тысяч гектаров.

Губернатор нацелил глав муниципальных образований края организовать соответствующую разъяснительную работу в районах, рассказав о преимуществах агрострахования.

При этом Владимир Владимиров обратил особое внимание на работу с небольшими фермерскими хозяйствами, которые могут наиболее пострадать от неблагоприятных погодно-климатических условий.

Глава региона поручил правительству и министерству сельского хозяйства края проработать вопрос по созданию специального консультативного центра для фермеров для оказания им юридической и другой поддержки.

На совещании также обсуждены возможности использования на Ставрополье альтернативных водных источников. Как прозвучало, в этом качестве рассматриваются имеющиеся в крае запасы подземных вод.

Владимир Владимиров подчеркнул, что использование альтернативных источников водоснабжения должны предусматривать будущие проекты благоустройства, которые предполагают озеленение и орошение обустроенных пространств.

Использование для этих целей действующих сетей водоснабжения, по мнению губернатора, увеличивает нагрузку на водную инфраструктуру и экономически нецелесообразно.