На Ставрополье в страшном ДТП погиб 31-летний водитель грузовика

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Вблизи Пятигорска погиб водитель, который, предположительно, отвлекся от дороги.

Инцидент произошел 19 октября около 10:20, на автодороге «Обход города Пятигорска». Водитель грузика Хендэ VT ехал со стороны Минеральных Вод в сторону города Нальчик.

Мужчина выбрал небезопасную скорость движения, не заметил двигающийся впереди экскаватор и столкнулся с ним. От удара автомобиль Хендэ перевернулся, а 31-летний водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

Выяснилось, что за последние два года молодой человек более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном – за скорость.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.