На Ставрополье мужчина обвиняется в реабилитации нацизма

Фото: пресс-служба Следкома России

34-летний житель города Изобильного Ставрополья обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в декабре 2019 года мужчина опубликовал на своей странице в одной из соцсетей текстовую публикацию, с прикрепленным изображением, в которой распространил заведомо ложные сведения о действиях СССР в годы Второй мировой войны.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.