В роддоме Пятигорска после проверки Минздрава сменился главный врач

Уже скоро коллективу представят нового руководителя

В Пятигорске уволили главврача роддома. Уже скоро коллективу представят нового руководителя. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников. Известна причина такого решения. Как выяснилось, доводами послужили результаты проверки после обращения медицинского персонала роддома.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что медики просили не перепрофилировать роддом в ковидный госпиталь.

По словам сотрудников персонала, они психологически не готовы к лечению зараженных коронавирусом.

Тогда краевой минздрав, в качестве альтернативы, предложил медикам на время перейти в другие больницы того же профиля или взять отпуск с сохранением 2/3 зарплаты.

Министр пояснил, что перепрофилирование роддома в ковид-госпиталь с учетом эпидемиологической ситуации — мера вынужденная. И главврач изначально должен был провести серьезную подготовительную работу с персоналом.

- Не было проведено должной разъяснительной работы по вопросам заключения допсоглашений к трудовым договорам, гарантирующим положенные врачам и медперсоналу выплаты. Спорные вопросы были сняты только после работы в лечебном учреждении комиссии минздрава и беседы с коллективом. Сегодня подавляющее большинство сотрудников по-прежнему трудится на своих местах, - прокомментировал министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

Министр напомнил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в крае, как и по всей стране, остается сложной.

Вместе с тем в регионе к этому были готовы в том числе с учетом сезонного роста респираторных заболеваний. Заблаговременно провели работу по увеличению коечного фонда для больных covid-19.

Напомним, 19 сентября стало известно, что родильный дом Минвод готов принять будущих мам из Пятигорска. Для этого здесь подготовили все необходимые условия. Обо всех сложных случаях врачи будут предупреждены заранее бригадой скорой помощи и встретят роженицу в полной готовности.

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