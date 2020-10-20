Карачаево-Черкесия намерена полностью переселить аварийный фонд жилья

Рашид Темрезов и Константин Цицин подписывают соглашение.

Глава КЧР Рашид Темрезов и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали дополнительное соглашение между регионом и фондом, в соответствии с которым на территории КЧР будут досрочно завершены программные мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года.

На торжественной церемонии подписания присутствовал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Согласно заключенному соглашению Карачаево-Черкесия обязуется досрочно - уже к концу текущего года, завершить программу переселения граждан из аварийного непригодного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 год.

Кроме того, достигнута договоренность, что уже в 2022-м, в год празднования 100-летия Карачаево-Черкесии, в республике будет полностью решена проблема с аварийным фондом. Сергей Степашин отметил, что основываясь на ранее достигнутых показателях, Карачаево-Черкесия может стать первым регионом в России полностью, до 2022 года, реализовавшей программу переселения.

- Карачаево-Черкесия - первый субъект в России, который готов к досрочной реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Фонд содействия реформированию ЖКХ планирует оказать региону поддержку для того, чтобы к концу 2022 года в Карачаево-Черкесской Республике не осталось аварийных домов. Таким образом, Карачаево-Черкесия станет первым субъектом страны, где не будет аварийного жилья, - сказал Сергей Степашин.

Он также поблагодарил руководство республики за современную реализацию программ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил руководство Фонда ЖКХ за плодотворную работу и отметил, что регионом будут проведены все необходимые мероприятия для выполнения взятых обязательств по досрочному расселению аварийного жилищного фонда.

- Досрочная реализация данной программы будет прекрасным подарком, прежде всего, для жителей нашей Карачаево-Черкесии. Мы сделаем все возможное, чтобы программа была реализована досрочно, и в юбилейный для Карачаево-Черкесии 2022 год у нас не осталось непригодного для проживания жилья, - отметил Темрезов.

Важный вопрос, который был также рассмотрен и поддержан на встрече, - строительство второй очереди полигона для хранения и сортировки ТБО в республиканской столице.