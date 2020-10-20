Жители Ставрополя получили более 2 млрд рублей соцподдержки

На предоставление мер социальной поддержки жителям Ставрополя в 2020 году предусмотрены деньги в сумме 3 млрд. 171 млн рублей. Это почти на 1 млрд рублей больше по сравнению с 2019 годом.

Такое увеличение связано с усилением поддержки семей с детьми. Например, с 1 июня 2020 года вырос минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком, с 1 января 2020 года - пособия при рождении первенца, выплаты на третьего и последующего детей и так далее.

За 9 месяцев 2020 года меры соцподдержки в размере 2 млрд 237 млн рублей получили 124 тысячи горожан. Это около 27% жителей краевого центра.

Сейчас на учете в комитете труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя состоит почти 145 тысяч человек, получающих пособия, компенсации и другие выплаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.