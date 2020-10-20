«Жуть, просто жуть»: смерть пешехода под колесами лихача в Дагестане попала на видео

Фото: кадр видео ГУ МВД по РД

В столице Дагестана в объектив камер виденаблюдения попала ужасная смерть пешехода. Глубокой ночью 35-летний отец троих детей выехал в мечеть на электросамокате, чтобы сделать намаз. Но попал под колеса лихача, летевшего по «встречке». Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

— Страшная авария случилась в 3:10 ночи 20 октября на проспекте Петра I в Махачкале. Водитель «Лады Гранта» выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 35-летнего жителя Махачкалы, после чего автомобиль опрокинулся, — говорится в сообщении пресс-службы.

После удара чудовищной силы выжить не было и шанса. Отец трех детей, только что припарковавший самокат и собиравшийся зайти в мечеть для совершения намаза, скончался на месте происшествия.

— Жуть, просто жуть. Ужасные кадры. Ужасно, что столько людей погибают под колесами лихачей и стритрейсеров у нас в республике.

Водитель и пассажир «Гранты» тоже получили травмы — после наезда машина на бешеной скорости врезалась в отбойник. Их доставили в больницу.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту собран материл для принятия процессуального решения, — резюмировали в пресс-службе.