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Происшествия

В Ставрополе водитель Hyundai Solaris сбил 17-летнюю девушку

За рулем машины была 40-летняя женщина.
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 19 октября, около 18:00, на улице Мира Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции. По данным ведомства, водитель иномарки при проезде пешеходного перехода не уступил дорогу и сбил 17-летнюю девушку.

Ставропольчанка получила перелом бедра. Позже выяснилось, что за рулем машины был 40-летний мужчина.

В момент ДТП он был трезв. пострадавшая ставропольчанка в порядке, - сообщили родственники потерпевшей. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вблизи Пятигорска погиб водитель, который, предположительно, отвлекся от дороги.

Инцидент произошел 19 октября около 10:20, на автодороге «Обход города Пятигорска». Водитель грузика Хендэ VT ехал со стороны Минеральных Вод в сторону города Нальчик.

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