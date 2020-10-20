На Ставрополье экс-сотрудник краевого управления МЧС обвиняется во взяточничестве

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Бывший начальник 36 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставрополью обвиняется в получении взятки и мелком взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по региону.

По данным ведомства, 26 мая мужчина на автомобильной парковке у одного из магазинов в селе Курсавке Андроповского района получил отставропольца, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 140 тысяч рублей.

Эти деньги он получил за непривлечение к административной ответственности сельскохозяйственное предприятие, на землях которого он ранее выявил административное правонарушение. После получения денег злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью.

Также в августе 2019 года обвиняемый выявлял аналогичное нарушение в деятельности другой сельскохозяйственной организации.

Однако, получив от ее представителя взятку, привлек к административной ответственности не юридическое, а физическое лицо, что повлекло наложение штрафа в значительно меньшем размере.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.