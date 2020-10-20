Из-за коронавируса у депутатов Ставрополья отобрали водителей

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Депутатов Думы Ставропольского края лишили водителей. Мера связана с распространением коронавируса в регионе, рассказал "КП" вице-спикер парламента Александр Кузьмин.

Правительство Ставрополья отправило рекомендацию уменьшить количество водителей автобазы, которая работает с их машинами и транспортом Краевой Думы. Ограничения связаны с распространением коронавируса в регионе. На основе этого документа в думе решили забрать у депутатов водителей. Пока что инициатива будет действовать две недели.

Водители и машины останутся только у женщин-депутатов. Таких четверо: зампред Ольга Дроздова, депутаты Валентина Муравьева и Светлана Терехова, а также ректор Ставропольского педагогического института Людмила Редько. Их коллега Александр Кузьмин предположил, что у женщин не отобрали водителей из "гуманных побуждений".