На Ставрополье спасатели вызволили из дымохода домашнего кота

Фото: пресс-служба ПАСС

Инцидент произошел в селе Красногвардейском. Там местные жители сообщили спасателям о застрявшем в дымоходе коте. Жалобное мяуканье попавшего в беду животного услышали соцработники, пришедшие проверить хозяйку дома.

Пенсионерка плохо видит и слышит, поэтому даже не подозревала, что ее питомец находится в заточении. Чтобы вытащить кота, пассовцы провернули целую спасательную операцию.

По словам пассовцев, печь была заделана фальшстеной. Чтобы получить доступ к ней, нужно было проделать отверстие в стене.

— После этого мы открыли настил и помогли коту выбраться, — рассказал спасатель АСГ Красногвардейского района Иван Денисов.

Как сообщили очевидцы, вид у освобожденного кота был напуганным. Неизвестно сколько времени животное провело внутри дымохода, пока его «крики» о помощи не были услышаны.