В Северной Осетии развернули еще один COVID-госпиталь

В Северной Осетии из-за роста числа больных коронавирусом оборудовали новый COVID-госпиталь на базе Ардонской Центральной районной больницы. Министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев рассказал на пресс-подходе о росте заболеваемости среди взрослых и детей. На лечении в госпиталях сегодня находятся 700 пациентов. Всего развернуто уже 800 коек. Есть возможность увеличить показатель до 1,5 тысячи.

- Дополнительно мы подготовили 130 коек вместе с реанимацией в Ардонской больнице, которая со вчерашнего вечера начала принимать пациентов, - сказал министр, отметив возрастающую нагрузку на медиков Северной Осетии.

- Прошу помочь работникам здравоохранения, - обратился Тамерлан Гогичаев к жителям республики. - Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям, но и нам помогите: носите маски, перчатки и соблюдайте предписания.

На 20 октября в РСО-Алания зарегистрировано 6651 случаев инфицирования COVID-19 (+49 за сутки). Из них: 5687 пациентов выздоровели, 70 летальных случаев и 894 активных случаев.