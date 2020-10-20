"Трудно быть чудом": "кот Санта" застрял в дымоходе на Ставрополье

Фото: ПАСС СК

До Нового года осталось 73 дня. А первые приметы праздника уже появились. Так, на Ставрополье в дымоходе застрял кот по кличке Санта.

Фото: ПАСС СК

19 октября диспетчеру пришло сообщение о том, что за стеной нечто маякует. Звуки услышали социальные работники, пришедшие проведать пенсионерку. Бабушка плохо видит и слышит, потому не знает, когда кот попал в дымоход. Отмечается, что выбраться питомец никак не мог - печь была закрыта фальшстеной.

- Чтобы получить доступ к ней, нам было необходимо проделать отверстие в стене. После этого мы открыли настил и помогли коту выбраться, - рассказал спасатель АСГ Красногвардейского района Иван Денисов.

Напуганного кота в сети прозвали Сантой. Пользователи считают, что это напомнило им, что совсем скоро Новый год.