17-летний студент устроил ДТП в парке Пятигорска

В Пятигорске отыскали водителя, устроившего аварию в местном парке. Им оказался несовершеннолетний студент из соседнего региона, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Ночью на 19 октября в социальных сетях появился ролик с аварией. Вишневая "семерка" дрифтовала по дорожке в Комсомольском парке. В итоге машина багажником воткнулась в железный забор. Водитель тут дал по газам, но не ушел.

На 17-летнего парня составили пять протоколов.

- В отношении молодого человека, достигшего возраста административной ответственности, составлено несколько административных материалов по статьям "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления", "Движение по пешеходным дорожкам", "Отсутствие полиса ОСАГО", "Управление транспортным средством с регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации", "Нарушение светопропускаемости стекол" КоАП РФ, - сказано в сообщении ГИБДД по Ставрополью.

Подростка вызвали на беседу с начальником Госавтоинспекции.

- Для чего ты это сделал?

- С друзьями в парк ездили. Они попросили.

- И осознанно?

- Неосознанно.