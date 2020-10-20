Мэрия Пятигорска уходит на удаленную работу из-за коронавируса

Половина мэрии Пятигорска уходит на удаленную работу. И просит местные предприятия сделать так же, говорится в посте главы города-курорта Дмитрия Ворошилова.

- В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, принято решение перевести 50% работников администрации Пятигорска на удалённый режим работы. Обращаюсь к руководителям организаций и предприятий города: по возможности также переведите сотрудников на удалённую работу, - написал Ворошилов.

По данным на 20 октября, в Пятигорске 1052 случая заражения коронавирусом. 926 человек уже выздоровели, а 15 скончались. "Активными" больными остаются 111 человек.

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