В Ставрополе завершилось переселение жильцов из аварийного дома на улице Орджоникидзе

В Ставрополе все жильцы дома по ул. Орджоникидзе, 50 переехали в новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Это здание было включено в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Поэтому нужно было предоставить жильцам из 18 квартир новые безопасные квартиры. На днях современную жилплощадь официально передали последнему из оставшихся жильцов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 22 октября с 09:00 до 16:00 из-за ремонта на газопроводе среднего давления временно отключат газ в некоторых домах. Жителям этих домов рекомендуется закрыть все газовые краны.

При запахе газа или неполадках в работе системы газоснабжения необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу АО «Ставропольгоргаз» по тел.: 104 или 112.