На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 171 человек

В регионе растет число заболевших коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за сутки число зараженных коронавирусом достигло 171. А за весь период пандемии – 19421. Растет и число умерших пациентов от коронавируса. Так, за сутки скончались еще четыре человека.

За весь период пандемии жертвами болезни стали 387 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

-Непростая эпидситуация требует ответственного отношения к здоровью от каждого из нас. Помните, что выполнение требований Роспотребнадзора, рекомендаций медиков поможет вам защитить себя и близких, - обратился Владимир Владимиров к землякам.