В Ставрополе ледовый каток откроется 1 декабря

Не за горами зимние холода и новогодние праздники. Их привычный атрибут - ледовый каток на площади Ленина в Ставрополе. Не секрет, что для жителей и гостей города он стал одним из любимых мест активного отдыха.

В этом году традиция нарушаться не будет. Монтажные работы уже начаты. Ожидается, что каток заработает 1 декабря. Об этом рассказал губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров добавил, что формат и режим работы катка спланирован с учетом эпидситуации.

- Все санитарные требования будут соблюдены. Администрация города держит это на особом контроле, - заявил глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе подходит к концу сезон фонтанов. Начинается их консервация на зимний период и подготовка оборудования к работе в следующем году.

Специалисты сначала демонтируют насадки и форсунки, сольют воду, промоют систему подачи воды специальными составами и продуют ее. Затем фасадные элементы загерметизируют, чтобы обеспечить сохранность всех приборов в морозную погоду.