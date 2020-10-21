Более 1 млн рублей зарплаты задолжал своим сотрудникам директор фирмы в Пятигорске

В Пятигорске директор ООО «ПромМонтаж» подозревается в невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, руководитель предприятия с октября 2018 по октябрь 2019 года не выплачивал заработную плату 10 работникам. Общая сумма задолженности составила более 1 миллиона рублей.

При этом проведенная проверка финансово-экономической деятельности организации показала, что директор имел реальную возможность своевременно выплачивать зарплату. Но вместо этого мужчина тратил деньги на погашение платежей.

Следователь принимает меры, направленные на погашение задолженности: устанавливает имущество, на которое может быть наложен арест, проводит выемку бухгалтерских документов. Расследование уголовного дела продолжается.