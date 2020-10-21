На Ставрополье планируют переселить из ветхого жилья еще 226 человек

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с председателем наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергеем Степашиным и гендиректором этой структуры Константином Цициным.

Темой обсуждения стала реализация в нашем крае программы по переселению людей из аварийного и ветхого жилья.

Напомним, она рассчитана на 2019-2025 годы. В рамках программы планируется переселить 2,41 тысячи человек из 91 многоквартирного дома общей площадью 35,76 тысячи квадратных метров.

В прошлом году 54 человека уже переселили из 17 жилых помещений. В 2020 году планируют переселить 226 человек. В том числе 162 – в Георгиевске, 62 – в Ессентуках и 2 – в краевой столице.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе все жильцы дома по ул. Орджоникидзе, 50 переехали в новые квартиры. Это здание было включено в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Поэтому нужно было предоставить жильцам из 18 квартир новые безопасные квартиры.