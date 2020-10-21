В центре Ставрополя изменится схема движения автотранспорта

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Для обеспечения безопасности городских дорог с 23 октября 2020 года будет изменена схема движения автотранспорта на некоторых улицах краевого центра. Изменения коснутся улиц Л. Толстого и Пушкина.

На них будет организовано двустороннее движение: - по улице Л. Толстого - от ул. Серова до ул. Ленина; по улице Пушкина - от ул. Серова до ул. Лермонтова.

Это позволит увеличить пропускную способность улиц Л. Толстого и Пушкина, а также снизит транспортную нагрузку на существующую улично-дорожную сеть. Об этом сообщает пресс-служба краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что не за горами зимние холода и новогодние праздники. Их привычный атрибут - ледовый каток на площади Ленина в Ставрополе. Не секрет, что для жителей и гостей города он стал одним из любимых мест активного отдыха.

В этом году традиция нарушаться не будет. Монтажные работы уже начаты. Ожидается, что каток заработает 1 декабря.