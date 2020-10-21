Следственный комитет России займется расследованием обстоятельств смерти 17-летнего жителя Ставрополья

Эксперты изучали, насколько качественно и вовремя медики оказали ребенку помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла в первые дни мая в одной из районных больниц Ставрополья. Так, 17-летний подросток жаловался родителям на мышечную боль, боль в спине и слабость. Сначала родители пытались самостоятельного лечить своего ребенка. Затем обратились за помощью к медикам районной больницы.

В медучреждении парню поставили диагноз «Ушиб правого колена». По словам матери, травматолог с 30-летним стажем не обратил внимание на жалобы сына, что у него появляются боли при движении конечностей и пальпации.

17-летнему ставропольцу прописали мазь и наложили фиксирующую повязку. История лечения подростка длилась несколько дней. Однажды утром на лице парня появились гнойные высыпания. Вызванные медики скорой помощи приняли высыпания за ветряную оспу.

Мальчика привезли в инфекционное отделение Благодарненской районной больницы, где медики сообщили, что парню нужна срочная операция. Снимки легких показали, что у мальчика двусторонняя пневмония.

У матери взяли разрешение на срочную операцию, сообщив, что это единственный шанс спасти мальчика, взяли анализ крови, пункцию с колена, сделали ЭКГ. Подростка забрали в операционную 3 мая в 09:50. Операция была легкой, так как гноя почти не было, но парня подключили к аппарату ИВЛ. Через несколько часов матери сообщили, что сын умер.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минздрав Ставрополья начал проверку по этому факту. Тогда создали комиссию, куда вошли главные внештатные специалисты краевого ведомства, представители профессорско-преподавательского состава Ставропольского медуниверситета.

Эксперты изучали, насколько качественно и вовремя медики оказали ребенку помощь. Им также предстояло проверить медицинскую документацию. Тогда же следственный комитет по краю возбудил уголовное дело.

21 октября стало известно, что обращение жительницы Ставрополья, перенаправили в Следственный комитет России.

- Ваше обращение на имя президента Российской Федерации, полученное и зарегистрированное 15 октября, перенаправлено для рассмотрения в Следственный комитет России, - сказано в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кремль передал дело о смерти подростка на Ставрополье в СКР

В Москве организуют проверку действий врачей (подробнее)