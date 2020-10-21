В Думе Ставрополья личные водители остались только у женщин

Депутатов Думы Ставрополья из-за коронавируса лишили личных водителей. Они остались только у женщин-парламентариев, рассказал "КП" вице-спикер думы Александр Кузьмин.

Инициатива поступила от властей Ставрополья на автобазу, на которой обслуживают правительственные машины и автомобили Краевой Думы. По ней, предлагалось сократить число водителей парка на 50%. Мера связана с предотвращением распространения коронавируса в регионе.

В Думе Ставрополья решили убрать личных водителей. Оставили их только женщинам. По предположению Кузьмина, так решили из "гуманных побуждений". Таким образом, личные водители остались у зампреда Ольги Дроздовой, депутатов Валентины Муравьевой и Светланы Тереховой, а также у ректора Ставропольского педагогического института Людмилы Редько.

Отметим, что мера будет действовать пока что только две недели.