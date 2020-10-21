На Ставрополье ЕГЭ 2021 года проведут с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки

Итоги проведения на Ставрополье ЕГЭ обсудили на очередном заседании краевого правительства. По словам министра образования региона Евгения Козюры, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию экзамен провели в установленные сроки. В нем поучаствовало около 10 тысяч выпускников.

Для проведения испытания было подготовлено 87 экзаменационных пунктов. В период кампании были обеспечены все необходимые санитарные требования, что позволило не допустить случаев заражения учащихся.

Результаты единого госэкзамена оказались на уровне прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

– Необходимо уже сейчас начать подготовку к экзаменационной кампании 2021 года с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Экзамены должны пройти на традиционно высоком для нашего края организационном уровне, – поставил задачу Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что осенние каникулы в Ставропольском крае 2020: дети будут отдыхать до 15 ноября. Об этом стало известно во время встречи губернатор Ставрополья с министром образования края Евгением Козюрой.

— Коронавирус наступает интенсивнее, скоро к нему начнут присоединяться грипп и ОРВИ. Проработайте возможность продления осенних школьных каникул. Например, чтобы они шли не с 1 по 8 ноября, как планировалось, а до 15 ноября, — подчеркнул глава региона.

По мнению Владимира Владимирова, это «позволит создать дополнительную «эпидемиологическую паузу».