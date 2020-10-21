В Невинномысске отделение городской больницы отдают под ковид-госпиталь

В городе растет число заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 1 декабря в Невинномысске подготовят дополнительно 120 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала главный врач городской больницы Елена Ерхова.

По ее словам, с медперсоналом, который согласится работать в ковидном госпитале, заключат добровольные дополнительные соглашения. Остальных медиков переведут в другие отделения больницы города.

Всего в Невинномысске с начала пандемии зарегистрировано 902 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из хороших новостей – выписали и сняли с учета 703 человека. Зафиксировано 7 летальных случаев.

- Начавшийся в конце августа рост случаев пока продолжается. Очень важно сейчас соблюдать все предписания и рекомендации Роспотребнадзора, - обратился глава Невинномысска к горожанам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске уволили главврача роддома. Уже скоро коллективу представят нового руководителя. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников. Известна причина такого решения. Как выяснилось, доводами послужили результаты проверки после обращения медицинского персонала роддома.