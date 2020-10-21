На Ставрополье уже 17 дней подряд от коронавируса умирают люди

На Ставрополье уже 17 дней прошли не без смертей. Каждый раз статистика пополняется по 1-4 летальными исходами, а 15 октября был установлен антирекорд - 6 смертей, следует из данных, приведенных "КП".

За три месяца - с 21 июля по 21 октября - только три дня не фиксировали новых смертей. Это были 4 октября, 6 сентября и 27 июля. Судя по средней арифметической, каждый день на Ставрополье умирают по 2-3 человека.

Без летальных исходов остаются только два муниципалитета: Красногвардейский район и город Лермонтов. А 21 июля таких было семь: еще Апанасенковский, Грачевский, Степновский, Арзгирский и Советский районы.

Отметим, что 21 октября на Ставрополье зарегистрировали четыре смерти. Три из них были в Ставрополе, а одна - в Шпаковском районе. Краевая столица остается лидером по числу скончавшихся. Всего умерших - 387 пациентов.