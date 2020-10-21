Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье уже 17 дней подряд от коронавируса умирают люди

Предыдущий рекорд был 41 день не без летальных исходов
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

На Ставрополье уже 17 дней прошли не без смертей. Каждый раз статистика пополняется по 1-4 летальными исходами, а 15 октября был установлен антирекорд - 6 смертей, следует из данных, приведенных "КП".

За три месяца - с 21 июля по 21 октября - только три дня не фиксировали новых смертей. Это были 4 октября, 6 сентября и 27 июля. Судя по средней арифметической, каждый день на Ставрополье умирают по 2-3 человека.

Без летальных исходов остаются только два муниципалитета: Красногвардейский район и город Лермонтов. А 21 июля таких было семь: еще Апанасенковский, Грачевский, Степновский, Арзгирский и Советский районы.

Отметим, что 21 октября на Ставрополье зарегистрировали четыре смерти. Три из них были в Ставрополе, а одна - в Шпаковском районе. Краевая столица остается лидером по числу скончавшихся. Всего умерших - 387 пациентов.