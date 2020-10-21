На Комсомольском пруду Ставрополя появятся питьевые бюветы

В Ставрополе на территории Комсомольского пруда появятся питьевые бюветы. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Дмитрий Семенов.

Вода там будет водопроводная из-за отсутствия артезианских бассейнов и минеральных источников. По словам Семенова, особенно актуальными бюветы станут летом.

Известно, что всего планируют установить 10 бюветов. Они будут находиться по всей береговой линии и вдоль тропинок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе полиция заинтересовалась опубликованным в соцсети роликом, где горожане ловят рыбу сетью.

— Участковый уполномоченный полиции устанавливает обстоятельства, а также наличие факта правонарушения и личности граждан, возможно, причастных к его совершению, — прокомментировали в ведомстве.