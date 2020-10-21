В Ставрополе декан медицинского университета ответит за получение взятки

Декану придется ответить за преступление
Фото: Анастасия Осипова
В Ставрополе декан Ставропольского госмедицинского университета обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным ведомства, в августе 2018 году декан получил от девушки взятку в размере 100 тысяч рублей. За эти деньги обвиняемый обещал ей помочь поступить в ординатуру.
Студентка вовремя обратилась в УФСБ России по Ставрополью. Оперативники собрали необходимые доказательства, после чего против преподавателя возбудили уголовное дело. Декану вуза придется ответить за преступление.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.