В Ставрополе жильцы многоэтажки стали заложниками мусорного беспредела

Дело в том, что мусорная площадка находится в самом ветреном месте

Владельцы многоэтажного дома № 28 в пер. Макарова Ставрополя стали заложниками мусорного беспредела. Так, в редакцию «КП-Северный Кавказ» обратились жители дома, которые рассказали и показали, какие антисанитарные условия у них во дворе и на прилегающей территории.

Полиэтиленовые пакеты, картонные коробки летят к подъездам, окнам жильцов, цепляются за ветки деревьев и кустарников

Дело в том, что мусорная площадка находится в самом ветреном месте. Полиэтиленовые пакеты, картонные коробки летят к подъездам, окнам жильцов, цепляются за ветки деревьев и кустарников.

А в самом дворе ветер кружит не разноцветную листву, а разнообразный мусор, который относит к детской площадке.

По словам жильцов, «на мусорку» несут не только бытовой мусор, но и мясные отходы, кости и головы скота из мясных магазинов соседнего дома, который также использует это место для сбора ТБО

По словам жильцов, «на мусорку» несут не только бытовой мусор, но и мясные отходы, кости и головы скота из мясных магазинов соседнего дома, который также использует это место для сбора ТБО.

В последнее время во дворе все чаще и чаще стали появляться стаи бродячих собак.

Псы облюбовали прилегающую территорию, и теперь владельцы квартир боятся отпускать своих детей поиграть в песочнице. Либо собака нападет, либо накроет потоком мусора.

21 октября поменяли старые, облезлые бункеры на новые крашенные. Проблему это не решило

Жильцы многоквартирного дома № 28 в пер. Макарова обращаются во все инстанции в ожидании решения мусорной проблемы.

Выход они видят в ликвидации нынешней мусорной площадки и создании новой в защищенном от ветров месте, и такое место есть на придомовой территории.

Одним словом, жильцы хотят отдельную площадку для своего дома и просят соседний дом сделать так же:

Одним словом, жильцы хотят отдельную площадку для своего дома и просят соседний дом сделать так же

- Мы хотим – положить конец этой «свалки». Да, дворник убрал двор, и прилегающую территорию, но, он, итак, это делает каждый день. Но пакеты на деревьях и кустарниках продолжают висеть. Ближайший ветер и мусора наметет снова. Проблема на данный момент не решена. Комитет городского хозяйства и Роспотребнадзор Ставрополя обещают выехать с проверкой. Соответственно, никто еще не приезжал. Сегодня, 21 октября утром нам поменяли старые, облезлые бункеры на новые крашенные. Но это, конечно, не решает нашу проблему. Единственный полученный ответ был от управляющей компании соседнего дома, который пользуется тоже этой мусорной площадкой. Они отписались, что не компетентны в решении данного вопроса, а при встрече с руководством дали понять, что не хотят создавать место для сбора мусора отдельно у себя на территории участка - поделилась с «КП-Северный Кавказ» председатель совета МКД Людмила.