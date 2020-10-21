В Минздраве назвали имя нового главврача роддома Пятигорска

Новым главврачом роддома Пятигорска станет заместитель главного врача Ставропольского краевого клинического перинатального центра Олег Лебедев.

Он приступит к своим обязанностям уже завтра, 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске уволили главврача роддома. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

Известна причина такого решения. Как выяснилось, доводами послужили результаты проверки после обращения медицинского персонала роддома.

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