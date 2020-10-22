Ставки снижены: Банк УРАЛСИБ предлагает выгодные условия кредитования

Максимальная ставка по данному виду кредитования составляет 7,5% годовых в рублях. Об этом сообщает пресс-служба банка. Улучшения условий кредитования касаются, в том числе, и рефинансирования. При этом заемщику необходимо приобрести полис страхования здоровья и жизни.

Минимальная сумма кредита составляет 100 000 рублей. Клиент может рассчитывать на получение займа от полутора до трех миллионов рублей, в зависимости от программы кредитования. Кредит предназначен для потребительских нужд и на погашение действующих кредитов в сторонних банках. Согласно условиям банка, заемщик должен быть гражданином РФ с постоянной регистрацией, в возрасте от 23 до 70 лет и с трудовым стажем не менее трех месяцев на последнем месте работы.

Подробную информацию можно узнать на сайте УРАЛСИБА, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»