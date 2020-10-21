Депутаты Думы Ставрополья предложили присвоить Невинномысску и Пятигорску почетные звания

Фото: пресс-служба Думы Ставрополья

На заседании комитета краевой Думы по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям депутаты рассмотрели вопрос о присвоении Невинномысску звания «Город воинской доблести» и городу Пятигорску «Город военно-исторического наследия».

Парламентарии приняли во внимание факты истории сел, которые отражают вклад городов в общую историю Ставрополья и свидетельствуют о беспримерном мужестве защитников и жителей в годы ВОВ.

Для Невинномысска это – 5 августа 1942 года, когда на подступах к населенному пункту завязалась неравная битва между бойцами 18-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона и подразделения 66-го полка НКВД и немецко-фашистскими войсками.

Приняв на себя огонь, солдаты выиграли время для отправки железнодорожных эшелонов с ранеными, детьми и военным грузом, стоявшими на станции, и дали возможность войскам Советской Армии укрепить очередной оборонительный рубеж. Большая часть бойцов пала в сражении и была захоронена в Невинномысске.

Город-курорт Пятигорск отмечен в военной истории как крупнейший на Юге страны госпиталь, который принял тысячи раненых солдат, поступавших со всех фронтов.

В период ВОВ на курорте развернули 17 эвакогоспиталей на 6 тысяч коек. Кроме того, более ранняя история Пятигорска, основанного как укрепление на Азово-Моздокской оборонительной линии, дает ему полное право носить звание «Город военно-исторического наследия».

По мнению парламентариев, присвоение почетных званий позволит увековечить эти события и другие значимые факты истории городов и сыграет большую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

– Наш краевой закон «О почетных званиях населенных пунктов» отличается от принятых в других субъектах тем, что мы взяли не только период Великой Отечественной войны, но и более глубокую ретроспективу. Мы подняли большой пласт незаслуженно, забытых свершений и будем продолжать эту работу. Почетные звания, которые будут стоять рядом с названиями наших населенных пунктов, должны вызывать гордость у жителей края. думаю, что коллеги-депутаты нас поддержат, – прокомментировал решение председатель профильного комитета ДСК Юрий Гонтарь.

Окончательное решение о присвоении почетных званий городам будет принято депутатами на очередном заседании Думы края.

Кстати, в городе-курорте Пятигорск Ставропольского края в 2020 году преобразится более 24 км дорог местного значения. На эти цели из регионального дорожного фонда выделено свыше 150 млн рублей, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Город в этом году дважды получил субсидии фонда на местные дороги - более 80 млн рублей направлены на ремонт около 15 км дорожного полотна, еще порядка 70 млн - на обновление более 9 км.