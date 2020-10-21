Более 3 млн рублей зарплаты задолжали сотрудникам ставропольского предприятия

На предприятии в Кировском городском округе перед 49 работниками образовалась задолженность по зарплате в размере более 3 млн рублей.

Для восстановления нарушенных прав сотрудников прокуратура внесла директору предприятия представление. Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы.

По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье: «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.