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Более 3 млн рублей зарплаты задолжали сотрудникам ставропольского предприятия

Возбуждено уголовное дело по статье: «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На предприятии в Кировском городском округе перед 49 работниками образовалась задолженность по зарплате в размере более 3 млн рублей.

Для восстановления нарушенных прав сотрудников прокуратура внесла директору предприятия представление. Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы.

По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье: «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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