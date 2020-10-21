Еще 800 инфекционных коек обустроят на Ставрополье до конца ноября

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. В последние дни за сутки умирают до четырех пациентов с подтвержденным диагнозом.

Так, министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников рассказал о наращивании коечного фонда для больных с Covid-19:

— 1445 коек были перепрофилированы еще весной. Понимая, что есть угроза сезонного роста инфекции, мы загодя начали работу по развертыванию дополнительных коек. За полтора месяца мы открыли 497 коек. В процессе открытия ещё 300, — уточнил Колесников.

Он также добавил, что любое медучреждение на Ставрополье может быть перепрофилировано для приема пациентов с коронавирусом, в случае, если потребуются койки с кислородной поддержкой для больных.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что новым главврачом роддома Пятигорска станет заместитель главного врача Ставропольского краевого клинического перинатального центра Олег Лебедев.

Он приступит к своим обязанностям уже завтра, 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава края.