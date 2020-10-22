На Ставрополье пьяный водитель представился пешеходом

В Ессентуках наряд Госавтоинспекции пытался остановить иномарку. Водитель при виде экипажа дорожно-патрульной службы резко свернул к воротам частного дома.
В итоге притормозил и предоставил документы. Водитель был пьян. Полицейские сообщили 30-летнему ставропольцу об отстранении от управления транспортным средством.
Мужчина же в ответ стал утверждать, что он пешеход и за рулем машины не находился.
Водитель не учел, что все патрульные автомобили сотрудников Госавтоинспекции оборудованы системой видеорегистраторов, которые фиксируют происходящее как внутри, так и снаружи.
Полицейские предложили парню пройти процедуру освидетельствования, от которой он отказался. Проехать в медицинское учреждение мужчина согласился, но на месте измерять количество паров этанола в выдыхаемом воздухе не захотел.
По данному факту составили протокол по статье: «Невыполнение требований уполномоченного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».
Водителю грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Материал вместе с видеозаписью направили в Мировой суд.
Машину поместили на специализированную автостоянку. Об этом сообщает
УГИБДД ГГУ МВД России по Ставропольскому краю.