На Ставрополье пьяный водитель представился пешеходом

В Ессентуках наряд Госавтоинспекции пытался остановить иномарку. Водитель при виде экипажа дорожно-патрульной службы резко свернул к воротам частного дома.

В итоге притормозил и предоставил документы. Водитель был пьян. Полицейские сообщили 30-летнему ставропольцу об отстранении от управления транспортным средством.

Мужчина же в ответ стал утверждать, что он пешеход и за рулем машины не находился.

Водитель не учел, что все патрульные автомобили сотрудников Госавтоинспекции оборудованы системой видеорегистраторов, которые фиксируют происходящее как внутри, так и снаружи.

Полицейские предложили парню пройти процедуру освидетельствования, от которой он отказался. Проехать в медицинское учреждение мужчина согласился, но на месте измерять количество паров этанола в выдыхаемом воздухе не захотел.

По данному факту составили протокол по статье: «Невыполнение требований уполномоченного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».

Водителю грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Материал вместе с видеозаписью направили в Мировой суд.

Машину поместили на специализированную автостоянку. Об этом сообщает

УГИБДД ГГУ МВД России по Ставропольскому краю.