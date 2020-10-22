В районах Ставрополья старует операция «Нетрезвый водитель»

Фото: пресс-служба УГИБДД ГГУ МВД России по Ставропольскому краю

В нескольких районах Ставрополья стартуют сразу две операции.

Так, с 22 по 31 октября операция «Пешеход» пройдет в крупных городах и районах – в Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Невинномысске, в Предгорном и Шпаковском районах, а также в Минераловодском и Георгиевском городских округах, где за последний месяц зафиксирован всплеск автоаварий с участием пешеходов.

С 23 по 25 октября пройдет операция «Нетрезвый водитель» в Буденновском и Кочубеевском районах, в Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Минераловодском и Петровском городских округах, а также в Ставрополе.

На этих территориях за последнее время произошли ДТП с участием нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция Ставропольского края напоминает в очередной раз участникам дорожного движения о необходимости быть бдительными на дороге.