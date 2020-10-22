На Ставрополье Клетин намерен оспаривать свое увольнение с поста главы Георгиевского округа

Накануне экс-глава Георгиевского округа вышел в прямой эфир в сети Инстаграм, чтобы ответить на вопросы горожан. Больше всего жителей Георгиевска волновало, на самом ли деле диплом Клетина липовый?

- У меня три диплома о высшем образовании. Я вам даю честное слово, что все они настоящие. Я никогда не покупал дипломы. В ходе судебных прений мы предоставим все документы, чтобы поставить в этой истории жирную точку, - ответил он.

Напомним, следователи обвиняют Клетина в двойном гражданстве. Эту ситуацию также прокомментировал бывший глава Георгиевского округа:

- Термин «двойное гражданств» о в корне неправильный. У нас не существует договора о двойном гражданстве с Израилем. У меня легальный российский паспорт, который я получил, как и другие советские школьники в 16 лет. К государству Израиль я отношусь с большим уважением. Наверное, там красиво и тепло. Но, я родился в России, и у меня не было и нет другого гражданства.

Также экс-мэр Георгиевска Максим Клетин объяснил, кто сместил его с должности главы. В интервью чиновник назвал тех, кому он неугоден, «куклами вуду».

- Я в детстве любил научную фантастику. В моем детстве это было большой редкостью. Книги продавались ограниченными тиражами. И я запомнил одно великолепное произведение Роберта Хайнлайна. Оно называется «Кукла вуду», - сказал Клетин и добавил. - Вот в Георгиевском городском округе всегда они были. Достаточно успешные и хорошо себя чувствовали.

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