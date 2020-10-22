Жертвами болезни за весь период пандемии стали 391 человек. Губернатор Ставрополья выразил искренние соболезнования родным и близким этих людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 177 человек. Всего число зараженных достигло 19598.

Растет и число умерших от инфекции. За сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом.

Жертвами болезни за весь период пандемии стали 391 человек. Губернатор Ставрополья выразил искренние соболезнования родным и близким этих людей.

Из хороших новостей: в целом с начала пандемии с болезнью смогли справиться 14,4 тысячи человек.

- Сейчас на Ставрополье все сильнее чувствуется наступление осени. Среднесуточная температура воздуха идет вниз. И чем холоднее, тем ближе начало периода сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. С учетом коронавируса – это дополнительный серьезный риск. Чтобы его уменьшить, в этом году мы делаем более широкий охват вакцинацией от гриппа – свыше 60% населения края, - прокомментировал губернатор Ставрополья.