В Ставрополе пьяный водитель залез на крышу автомобиля, чтобы эвакуатор не смог его забрать

В соцсетях пользователи обсуждали видеозапись, на которой молодой человек стоит на крыше легковушки, препятствуя процессу эвакуации транспортного средства. Выяснилось, что инцидент произошел Ставрополе.

18-летнего водителя с признаками опьянения остановил наряд ДПС отдельного батальона города.

Автоинспекторы предложили парню пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался, сославшись на то, что он очень спешит.

Водитель пояснил, что знает об ответственности и последствиях своих деяний. Однако после составления протокола он не согласился, чтобы его машину поместили на специализированную автостоянку, как положено в таких случаях, согласно законодательству.

Водитель залез на крышу своей легковушки, чтобы эвакуатор не смог его забрать.

Молодого человека полицейские предупредили об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников полиции и о том, что в его отношении может быть составлен еще один административный материал, санкции которой предусматривают до 15 суток административного ареста.

После этого парень успокоился и слез с крыши автомобиля.

За отказ от освидетельствования ему грозит от полутора до 2 лет лишение права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей.