Житель Ставрополья застрелил фазанов, чтобы съесть их

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел в станице Старопавловской Кировского округа. Полицейские при проверке документов и осмотре машины увидели в салоне и в багажном отсеке тушки фазанов.

Выяснилось, что водитель отстрелял дичь, не имея соответствующей лицензии. Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Житель станицы пояснил, что охотился на птицу для последующего употребления в пищу.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, с причинением крупного ущерба». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ставрополью.