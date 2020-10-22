На Ставрополье осужденный ответит за убийство сокамерника

Обвиняемый дважды ударил 30-летнего мужчину металлической заточкой в спину и грудь Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Кочубеевского района обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, днем 16 июля в рабочей зоне исправительной колонии № 1» УФСИН России по Ставрополью между двумя осужденными за убийство произошел конфликт из-за того, что обвиняемый не возвращал потерпевшему денежный долг.

Услышав во время конфликта оскорбления, обвиняемый дважды ударил 30-летнего мужчину металлической заточкой в спину и грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Расследование уголовного дела завершено. Его направили для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.