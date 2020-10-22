«Верное решение» принесло первый доход

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Клиенты Банка УРАЛСИБ (ПАО) и СК «УРАЛСИБ Жизнь» получили инвестиционный доход за 6 месяцев текущего года. Речь идет о держателях полисов инвестиционного страхования жизни «Верное решение» с новой стратегией «Лидеры рынка». За период с 6 апреля по 25 августа 2020 года они получили первый купон. Доходность для клиентов составила 3,77%. Те же, кто приобрел полис в период акции с 13 по 26 апреля 2020 года получили прибыль в размере 4,27%.

Как сообщает пресс-служба банка, стратегия подразумевает инвестирование средств в акции шести крупных российских компаний. «Лидеры рынка» – это купонная стратегия, размер фиксированного купона 7,5%. При этом предусмотрен сниженный купонный барьер в размере 75%. Выгода клиентов заключается в том, что даже если стоимость базового актива одной или нескольких компаний упадет не более, чем на 25%, они все равно получат дополнительный доход будет. Выплаты осуществляются каждые полгода в течение пяти лет - всего срока инвестирования.

Напомним, полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. По желанию клиент может выбрать инвестиционные стратегии с разным уровнем риска, в том числе такие как «Медицина будущего», «Золотодобывающие компании, «Валютная гарантия», «Энергогиганты», «Нефть», «Курс на рост».

Подробнее ознакомиться с условиями инвестиционного страхования по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, и на официальном сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»