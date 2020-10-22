Баба Яга приглашает на именины в «Сочи Парк»

Фото: пресс-служба "Сочи Парка".

В «Сочи Парке» начинается время осеннего волшебства. Ежегодный праздник, посвященный дню рождения Бабы Яги, вновь собирает взрослых и маленьких гостей 0+. Скучать не придется – сказочная феерия из дневных и вечерних программ, невероятных мистических приключений, сказок на ночь от самой именинницы, невероятные фотозоны и тысячи настоящих тыкв создадут праздничное настроение. В кафе и ресторанах парка можно будет отведать специальное меню, на улочках «Сочи Парка» будут поджидать сказочные герои.

Для любителей пощекотать нервы подготовлена особая вечерняя программа. Невероятная фотозона в виде заброшенного кладбища и аттракционы с компанией зомби и вампиров подарят массу острых ощущений.

Дети и взрослые в тематических костюмах получат скидку на билет 10%. В конце каждого праздничного дня - большая огненная феерия.

Для детей и взрослых в тематических костюмах скидка 10% на входной билет. Гости отеля-замка Богатырь 4* могут посещать Сочи Парк бесплатно.

Подробное расписание мероприятий смотрите на сайте «Сочи Парка».

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»