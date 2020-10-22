Следователи ищут свидетелей ДТП на дороге «Георгиевск-Новопавловск»

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Инцидент случился 18 октября, около 05:00, на федеральной автодороге «Георгиевск-Новопавловск».

Там с участием автомобиля «Форд Фокус» серебристого цвета произошло ДТП. Иномарка перевернулась. Женщина, находившаяся на пассажирском сиденье, получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

А сам водитель скрылся с места происшествия. СКР возбудил уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения».

Выяснилось, что за рулем легковушки был инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Предгорному району, находившийся не при исполнении служебных обязанностей.

СКР задержал его.Расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что после ДТП из поврежденного автомобиля женщине помогали выбраться водители проезжавших по трассе машин.

Следователи обращаются ко всем ставропольцам, располагающим информацией об обстоятельствах произошедшего и помогавшим пострадавшей, обратиться в следственный отдел по городу Георгиевск СУ СК России по Ставропольскому краю по телефонам: 8(87951) 5-01-49или 8(928)005-21-34.

Сейчас проводится служебная проверка в отношении инспектора Госавтоинспекции Предгорного района.

По ее результатам будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел, сообщили в краевой полиции.