В инфекционной больнице Пятигорска появятся еще 104 койки с кислородной подводкой

Инфекционную больницу Пятигорска посетил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников. Он встретился с сотрудниками инфекционной больницы и сообщал о перспективах развития инфекционной службы на курорте.

Сейчас в медучреждении принимают только Covid-пациентов. Недавно в больнице запустили компьютерный томограф: в сутки проводят от 80 до 100 исследований.

Параллельно идут работы по наращиванию коечного фонда для инфекционных больных. Кислородом обеспечат ещё 104 койки. Закупаются дополнительные газификаторы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по последним данным на утро 22 октября 2020 года коронавирусная инфекция в Ставропольском крае подтвердилась у 19598 жителей. За сутки заразились еще 177 пациентов.

Четверо из заболевших в регионе скончались за последние сутки. Всего умерших в крае – 391.

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