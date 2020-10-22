На Ставрополье повысят уровень лечения пациентов с инсультами

В практической части нейрохирурги отправилась в специальную ветеринарную лабораторию, где удалили тромб у животного с острым ишемическим инсультом

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь и эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СККБ Сергей Ермаков вернулись из Санкт-Петербурга, где поучаствовали в мастер-классе.

Спикером для эндоваскулярных хирургов из разных уголков страны выступил известный профессор медициныАлександр Савелло.

На теоретической части форума врачи обсудили устройство для внутрисосудистой тромбоэмболэктомииGrasper, отбор пациентов для хирургического вмешательства, возможные осложнения и клинические случаи.

В практической части нейрохирурги отправилась в специальную ветеринарную лабораторию, где удалили тромб у животного с острым ишемическим инсультом.

Методика внутрисосудистой тромбоэмболэктомии в СККБ используется давно и успешно, но теперь ставропольские врачи получили новые важнейшие практические навыки. А значит, уровень лечения пациентов с инсультами станет выше.