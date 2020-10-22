На Ставрополье поставщик оборудования для столовых совершил аферу на 1 млн

Бизнесмен из Предгорного района стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с госконтрактами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по СК.

Предприниматель выиграл три тендера на поставку оборудования для столовых в разные учреждения Арзгирского района на общую сумму около миллиона рублей. С ним заключили муниципальные контракты.

Он своевременно получил деньги, но оборудование не поставил.

Против 27-летнего бизнесмена возбудили три уголовных дела о мошенничестве, которые соединили в одно производство.

Сейчас полицейские выясняют, не причастен ли злоумышленник к другим подобным преступлениям.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Ставрополья притворился проституткой и обокрал мужчину. Так, «жрица любви» пообещала приехать в гости к жителю Чебоксары. Но для начала она просила перечислить «ей» 38 тысяч рублей. Радостный мужчина деньги перевел, а вот куртизанку так и не дождался.

Правоохранители города Чебоксары оперативно установили, кто скрывался под личностью девушки легкого поведения. И тут неожиданно для всех выяснилось, что куртизанка с приятным голосом - 25-летний житель Ставропольского края.